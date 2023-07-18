Украина, Сирия, Мали: где Россия испортила жизнь

Россия добилась прекращения миссии ООН в Мали. Формально за это решение проголосовал Совбез ООН. Но есть нюанс.

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О выводе миссии попросила военная хунта этой страны, подконтрольная ЧВК "Вагнера".

Миссия продолжалась 10 лет. Миротворцы ООН играли важную роль в защите гражданского населения от исламистов, убивших тысячи людей.

Также Россия заблокировала важную линию поставок помощи ООН для Сирии. Речь идет о гуманитарной помощи для 4 миллионов беженцев в Северной Сирии. Это регион, который неподконтролен Асаду. И именно этим – "Вы не уважаете суверенитет Дамаска" – представители России при ООН объясняют, почему беженцы должны умереть без лекарств и еды.

Истек термин зернового соглашения, а Россия не намерена его продлевать. При этом руководство ООН уже опустилось до того, что раздает обещания ослабить санкционное давление на Москву. В частности, разблокировать деятельность "Россельхозбанка", позволив создать "дочь" которой не заблокируют доступ к системе SWIFT.

"Мы подумаем. Мы можем приостановить наше участие в соглашении, и если все в очередной раз скажут, что все обещания, данные нам, будут выполнены, то пусть они выполнят это обещание", – через губу, вальяжно сказал на днях российский президент Владимир Путин. По его словам, банк – "это одно из условий, там еще есть фрахт, там есть логистика, мероприятия в порты иностранных судов".

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Подытожим. Россия последовательно усугубляет гуманитарную ситуацию в мире. В то же время, генсек ООН Антониу Гуттериш убеждает Украину прекратить войну. Россия блокирует гуманитарную помощь и потакает боевикам, доводя ситуацию до вывода миротворческих контингентов, а ООН шлет им письмо с обещаниями. Однако не забывайте – именно Украина "должна идти на уступки" и "хранить лицо" Путину.