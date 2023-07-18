Україна, Сирія, Малі: де Росія попсувала життя

Росія домоглася припинення місії ООН в Малі. Формально за це рішення проголосувала Рада безпеки ООН. Але є нюанс.

До теми Вийшла, щоб повернутися: для чого Росії ажіотаж з зерновою угодою

Про виведення місії попросила військова хунта цієї країни, яка підконтрольна ПВК "Вагнера".

Місія тривала 10 років. Миротворці ООН відігравали важливу роль у захисті цивільного населення від ісламістів, які вбили тисячі людей.

Також Росія заблокувала важливу лінію постачання допомоги ООН для Сирії. Мовиться про гуманітарну допомогу для 4 мільйонів біженців в Північній Сирії. Це регіон, який непідконтрольний Асаду. І саме цим – "Ви не поважаєте суверенітет Дамаска" – представники Росії при ООН пояснюють, чому біженці мають померти без ліків та їжі.

Сплив термін "зернової угоди", а Росія не мала наміру її продовжувати. При цьому керівництво ООН вже опустилося до того, що роздає обіцянки послабити санкційний тиск на Москву. Зокрема, розблокувати діяльність "Россельхозбанка", дозволивши створити "дочку" якій не заблокують доступ до системи SWIFT.

"Ми подумаємо. Ми можемо призупинити нашу участь в угоді, і якщо всі в черговий раз скажуть, що всі обіцянки, дані нам, будуть виконані, то нехай вони виконають цю обіцянку", – через губу, вальяжно сказав днями російський президент Владімір Путін. За його словами, банк – "це одна з умов, там ще є фрахт, там є логістика, заходи в порти іноземних суден".

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Підсумовуємо. Росія послідовно погіршує гуманітарну ситуацію у світі. Водночас генсек ООН Антоніу Гуттеріш переконує припинити війну Україну. Росія блокує гуманітарну допомогу і потакає бойовикам, доводячи ситуацію до виводу миротворчих контингентів, а ООН шле їм листа з обіцянками. Однак не забувайте – саме Україна "має йти на поступки" і "зберігати обличчя" Путіну.