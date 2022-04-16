Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

К теме Беларусь выжидает момент для предательства Путина, – Мусиенко

Россия укрепила войска под Гомелем

Мусиенко стало известно, что российские войска укрепили группировку под Гомелем.

Раньше они были разбросаны по Беларуси, потому что отправляли украденные из Украины вещи. А теперь они начали собирать их. Концентрируют подразделения армии России в районе Гомеля,

– заявил эксперт.

Белорусские войска укрепляют границу

По его словам, также есть информация, что проходят очередные учения десантников на западе Беларуси.

"Известно, что есть максимум до трех батальонно-тактических групп белорусских войск, которые укрепляют государственную границу Беларуси с Украиной. Но информации о создании ударной группировки белорусских войск пока нет", – сказал Мусиенко.

Руководитель Центра исследований говорит, что пока возле Гомеля концентрируются только российские войска, а белорусы постоянно маневрируют.

У меня такое впечатление, что Путин на Лукашенко давит и говорит "Вводи войска", а тот отвечает, что они еще не готовы и не прошли слаженности, поэтому он гоняет их по полигонам,

– добавил Александр Мусиенко.

Мусиенко об укреплении российских войск под Гомелем и предательстве Путина от Лукашенко:



К слову, не все российские солдаты хотят уехать в Украину. В надежде спасти свою жизнь некоторые просто убегают. Так, в течение апреля россияне зафиксировали более 50 случаев побега солдат из полевых лагерей. Ни одного солдата не смогли разыскать и задержать.

Вас может заинтересовать – разведка: Возле Севастополя скопилось 39 боевых кораблей и катеров