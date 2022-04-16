Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.
До теми Білорусь вичікує момент для зради Путіна, – Мусієнко
Росія зміцнила війська під Гомелем
Мусієнку стало відомо, що російські війська зміцнили угруповання під Гомелем.
Раніше вони ж були розкидані по Білорусі, бо відправляли вкрадені з України речі. А тепер вони почали їх збирати. Концентрують підрозділи армії Росії в районі Гомеля,
– заявив експерт.
Білоруські війська укріплюють кордон
За його словами, також є інформація, що відбуваються чергові навчання десантників на заході Білорусі.
"Відомо, що є максимум до трьох батальйонно-тактичних груп білоруських військ, які укріплюють державний кордон Білорусі з Україною. Але інформації про створення ударного угруповання білоруських військ наразі немає", – сказав Мусієнко.
Керівник Центру досліджень каже, що поки біля Гомеля концентруються лише російські війська, а білоруси постійно маневрують.
В мене таке враження, що Путін на Лукашенка тисне і каже "Вводь війська", а той відповідає, що вони ще не готові і не пройшли злагодження, тому він ганяє їх по полігонах,
– додав Олександр Мусієнко.
Мусієнко про зміцнення російських військ під Гомелем та зраду Путіна від Лукашенка:
До слова, не всі російські солдати хочуть їхати помирати в Україну. У надії врятувати своє життя деякі просто втікають. Так, впродовж квітня росіяни зафіксували понад 50 випадків втеч солдатів з польових таборів. Жодного солдата не змогла розшукати та затримати.
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