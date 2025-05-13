Однако это до сих пор не прекращение огня. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг украинского президента во вторник, 13 мая.

Смотрите также Даже не представляю, – Зеленский о том, какой может быть встреча с Путиным в Стамбуле

Что заявил Зеленский

Зеленский предположил, что на уменьшение количества атак могли повлиять сигналы европейских лидеров или США. Кроме того, Россия могла таким образом продемонстрировать свою готовность к деэскалации.

Это может что-то означать. Я не знаю что, мне сложно сказать,

– отметил украинский президент.

Несмотря на недоверие к агрессору, он не хочет исключать любые дальнейшие шаги по завершению войны.

Напомним, Зеленский также считает, что заставить Россию к переговорам способны жесткие санкции. Этот вопрос могут рассмотреть во время заседания европейских лидеров до конца мая. "Я откровенно хотел бы, чтобы пакет был на уровне предложения в конгрессе США от Линдси Грэма по санкциям по энергетике и банковской системе", – добавил украинский лидер.