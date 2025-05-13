Однак це досі не припинення вогню. Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг українського президента у вівторок, 13 травня.

Дивіться також Навіть не уявляю, – Зеленський про те, якою може бути зустріч з Путіним у Стамбулі

Що заявив Зеленський

Зеленський припустив, що на зменшення кількості атак могли вплинути сигнали європейських лідерів чи США. Окрім того, Росія могла таким чином продемонструвати свою готовність до деескалації.

Це може щось означати. Я не знаю що, мені складно сказати,

– зазначив український президент.

Попри недовіру до агресора, він не хоче унеможливлювати будь-які подальші кроки щодо завершення війни.

Нагадаємо, Зеленський також вважає, що змусити Росію до переговорів здатні жорсткі санкції. Це питання можуть розглянути під час засідання європейських лідерів до кінця травня. "Я відверто хотів би, щоб пакет був на рівні пропозиції в конгресі США від Ліндсі Грема щодо санкцій по енергетиці та банківській системі", – додав український лідер.