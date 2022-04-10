Россия умоляет нас о переговорах, у них катастрофа, – Арестович

Есть версия, о том, чтобы показать хоть какую-то "победу" до 9 мая, Россия захочет присоединить к своему составу оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Однако она очень рискует такими заявлениями, ведь тогда изменится переговорная позиция Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

К теме Перед началом войны было определено 3 варианта развития событий – Вениславский

"Я им советую даже не озвучивать их, потому что мы сразу поставим крест на переговорах и это будет хуже для России. Ситуация же в чем – они умоляют нас о переговорах, не мы", – отметил советник главы ОПУ.

По словам Арестовича, Россия уже с треском проиграла эту войну. Сейчас у оккупантов военная, политическая и экономическая катастрофа.

Единственное, за что они кладут сотни своих жизней в сутки – это чтобы Путин имел хоть какую-то "пацанскую" позицию на переговорах. Ну хоть что-то, хоть Мариуполь. Но нет. И не будет

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Арестович рассказал о возможных планах России до 9 мая: смотрите видео