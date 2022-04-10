Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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"Я їм раджу навіть не озвучувати їх, тому що ми одразу поставимо хрест на перемовинах, і це буде гірше для Росії. Ситуація ж у чому – вони благають нас про переговори, не ми", – зазначив радник глави ОПУ.

За словами Арестовича, Росія вже з тріском програла цю війну. Зараз в окупантів військова, політична та економічна катастрофа.

Єдине, за що вони кладуть сотні своїх життів на добу – це щоб Путін мав хоч якусь "пацанську" позицію на перемовинах. Ну хоч щось, хоч Маріуполь. Але ж нема. І не буде,

– наголосив радник глави ОПУ.

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