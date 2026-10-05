Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за ударов России: Киев ищет технику в Европе

Российские атаки по железнодорожной инфраструктуре привели к критическому дефициту резервных локомотивов в Украине. В связи с этим Киев ведет переговоры с европейскими странами о передаче дополнительной техники для обеспечения экспортной логистики.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает Financial Times.

Атаки России привели к критическому дефициту локомотивов в Украине

По словам Высоцкого, Украина почти исчерпала запас резервной железнодорожной техники из-за российских ударов. Теперь украинские власти ведут переговоры со странами ЕС, имеющими аналогичную ширину железнодорожной колеи, о возможном предоставлении дополнительных локомотивов.

Проблема напрямую влияет на работу украинской портовой логистики. В частности, речь идет о перевозке основных экспортных грузов – зерна и железной руды.

По словам исполнительного директора компании ТИС Никиты Грубова, только в районе терминала в порту "Южный" из-за российских атак было потеряно три локомотива.

Дефицит уже стал слабым местом портовой логистики,

– сообщил Грубов.

В последние недели Россия существенно активизировала целенаправленные удары по поездам, перевозящим украинские экспортные грузы. Даже возобновление работы черноморских портов не решает проблему, если грузы невозможно доставить непосредственно к причалам.

Напомним, ч Россия усилила атаки на украинскую железную дорогу, все чаще используя дроны для ударов по пассажирским поездам и локомотивам. С начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 локомотивов, причем более 60% этих потерь приходится на последние восемь месяцев.

В настоящее время "Укрзализныця" ежемесячно теряет от 37 до 40 локомотивов, рассказал председатель правления компании Александр Перцовский. По его словам, Россия стремится не только нарушить военную логистику, но и нанести удар по экономике и гражданскому населению.

Россияне начали активно атаковать пассажирские поезда осенью 2025 года после получения антенн для mesh-сетей, которые позволяют беспилотникам поддерживать связь даже под воздействием украинских средств РЭБ. В то же время удары по железнодорожной инфраструктуре теперь наносятся не только вблизи фронта, но и в западных областях Украины, в частности недалеко от польской границы.

Несмотря на значительные потери, в Укрзализныце подчеркивают, что не рассматривают возможность прекращения работы железной дороги и продолжают готовиться к различным сценариям.