В Донецком направлении продолжаются активные бои. В 1-й армии, действующей в этом направлении, фиксируют большие потери и снижение морального духа личного состава.
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Усиление сил врага
На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты ведут огонь и совершают штурмовые действия, их активность фиксируется на большинстве направлений.
Враг усилил группировку войск за счет перемещения с территории Белгородской области в район населенного пункта Сватово отдельных подразделений Центрального военного округа,
– говорится в сообщении Генштаба.
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