На Донецькому напрямку тримають активні бої. У 1-й армії, яка діє в цьому напрямку, фіксують великі втрати та зниження морального духу особового складу.

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Посилення сил ворога

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти ведуть вогонь та здійснюють штурмові дії, їх активність фіксується на більшості напрямків.

Ворог посилив угруповання військ за рахунок переміщення з території Бєлгородської області у район населеного пункту Сватове окремих підрозділів Центрального військового округу,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

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