Россия ищет новую тактику: почему изменились планы Путина

На фоне мирных переговоров Россия только усиливает террор украинских городов. За последние недели враг нанес страшные удары по Кривому Рогу, Харькову, Киеву, Павлограду и ряду других населенных пунктов.

Кроме этого, оккупанты не прекращают давить на фронте. Как отметил 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, особых успехов у врага нет, поэтому Путин нервничает.

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Что пытается продемонстрировать Путин

"В военно-техническом плане определенные изменения происходят постоянно. Россияне ищут новую тактику, новый способ использования ударного оружия, но стратегически это не просто геноцидные удары, а свидетельство того, что Путин не может продвинуться на поле боя", – отметил Павел Лакийчук.

Российский диктатор уже давно приказал своим генералам дожать Украину на фронте, но ничего из этого не вышло. Сейчас он вместе с Дональдом Трампом пытаются играть в "хорошего и злого полицейских". Один предлагает отдать все России в обмен на мир, а другой прилагает максимум усилий для усиления террора.

Путин хочет деморализовать украинское население в тылу, чтобы они хотели, чтобы весь этот ужас прекратился, а власть согласилась на любые условия,

– добавил Лакийчук.

Теперь россияне начнут применять больше баллистики, ведь знают, что нам не хватает комплексов Patriot. Так враг проверяет украинцев. То же самое можно сказать о "Шахедах". Оккупанты понимают, что мобильных огневых групп не хватает, поэтому решили наращивать производство дронов. Едва ли не ежедневно они запускают по Украине около 100 беспилотников.

"Если мы не будем готовиться к самозащите, то враг будет использовать все то же самое. Он чувствует наши болевые места", – подытожил Павел Лакийчук.

Напомним, россияне в ночь на 24 апреля провели массированную атаку по Украине. Больше всего пострадала столица. Вражеская ракета попала в густонаселенный район и полностью разрушила двухэтажный дом. Погибло 12 человек, среди которых 17-летний парень.