Россия ищет новую тактику: почему изменились планы Путина
- Россия усиливает террор украинских городов, нанося удары по Кривому Рогу, Харькову, Киеву и другим населенным пунктам.
- Путин пытается деморализовать украинское население, чтобы так склонить власть к переговорам.
- Павел Лакийчук отметил, что Россия пытается найти новую тактику, ведь не может достичь успеха на поле боя.
На фоне мирных переговоров Россия только усиливает террор украинских городов. За последние недели враг нанес страшные удары по Кривому Рогу, Харькову, Киеву, Павлограду и ряду других населенных пунктов.
Кроме этого, оккупанты не прекращают давить на фронте. Как отметил 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, особых успехов у врага нет, поэтому Путин нервничает.
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Что пытается продемонстрировать Путин
"В военно-техническом плане определенные изменения происходят постоянно. Россияне ищут новую тактику, новый способ использования ударного оружия, но стратегически это не просто геноцидные удары, а свидетельство того, что Путин не может продвинуться на поле боя", – отметил Павел Лакийчук.
Российский диктатор уже давно приказал своим генералам дожать Украину на фронте, но ничего из этого не вышло. Сейчас он вместе с Дональдом Трампом пытаются играть в "хорошего и злого полицейских". Один предлагает отдать все России в обмен на мир, а другой прилагает максимум усилий для усиления террора.
Путин хочет деморализовать украинское население в тылу, чтобы они хотели, чтобы весь этот ужас прекратился, а власть согласилась на любые условия,
– добавил Лакийчук.
Теперь россияне начнут применять больше баллистики, ведь знают, что нам не хватает комплексов Patriot. Так враг проверяет украинцев. То же самое можно сказать о "Шахедах". Оккупанты понимают, что мобильных огневых групп не хватает, поэтому решили наращивать производство дронов. Едва ли не ежедневно они запускают по Украине около 100 беспилотников.
"Если мы не будем готовиться к самозащите, то враг будет использовать все то же самое. Он чувствует наши болевые места", – подытожил Павел Лакийчук.
Напомним, россияне в ночь на 24 апреля провели массированную атаку по Украине. Больше всего пострадала столица. Вражеская ракета попала в густонаселенный район и полностью разрушила двухэтажный дом. Погибло 12 человек, среди которых 17-летний парень.