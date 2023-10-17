Враг даже привлек резерв живой силы. Об этом сообщил командир роты ударных БПЛА "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко в прямом эфире, информирует 24 Канал.

Важно Россия активно штурмует Авдеевку: в ГУР назвали цель оккупантов

Россияне усилили штурмовые действия на Купянском направлении

По словам Федоренко, за последние 5 дней на Купянском направлении враг усилил ударно-штурмовые действия, привлек резерв живой силы, а также подтянул артиллерию и БПЛА.

Противник хочет выйти на границу Луганской области и продвинуться в Харьковскую. Силы обороны сохраняют инициативу. Противнику не удается продвинуться, а Силы обороны эффективно выносят огневые средства противника,

– отметил командир роты.

Какие есть возможности у россиян под Купянском

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что Лимано-Купянское направление фронта остается одним из самых горячих. Существует угроза того, что оккупанты начнут наступательные действия на этом участке.

По словам Коваленко, в общем и структурно качество российских подразделений для прорыва не изменилось. Их структура и функционал прежде всего оборонный.

Таким образом, оккупанты могут интенсифицировать свои действия. Но добиться весомого результата, например, захватить Купянск или хотя бы Купянск-Узловой, у них нет возможности.