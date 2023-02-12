Путин приказал усилить вербовку шпионов в Британии: что задумал диктатор и при чем здесь Украина

Кремлевский диктатор Владимир Путин приказал российским спецслужбам усилить вербовку шпионов-"камикадзе" в Великобритании. Москва преследует сразу две цели, одна из которых связана с Украиной.

Путин хочет помешать передаче будущей военной помощи Украине и посеять хаос в Британии. The Sun, ссылаясь на источники в российской разведке, сообщает, что Россия будет пытаться переманить на свою сторону британских чиновников и бывших разведчиков.

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Россия хочет сорвать поставки оружия Украине

Источник в российской разведке предполагает, что Москва "усилит тайную работу с тайными информаторами" по всей Британии.

Бывшие сотрудники британской разведки считают, что Великобритания – это "главная" мишень для Кремля, и Россия будет делать все возможное, чтобы "получить доступ к людям и вернуть агентов в полезные места".

Другое направление – усилить тайную работу с тайными информаторами во всех областях общества Британии, главным образом среди государственных служащих и политиков всех рангов – включая тех, кто заседает в парламенте и членов лордов,

– рассказал источник издания в электронном письме.

The Sun подчеркивает, что Россия будет искать британских чиновников, готовых пойти на самопожертвование и участвовать в российских диверсиях. Также россияне уделят особое внимание активистам международных студенческих молодежных движений, профсоюзов, лидерам разных религиозных общин.

Россия может шантажировать "скомпрометированных" лиц

Источник журналистов в российских спецслужбах заявил, что потенциальных агентов можно обнаружить, "усилив слежку за дипломатическим персоналом российского посольства и консульств".

Бывший офицер разведки MI5 Энни Машон не сомневается в попытке россиян проникнуть в Британию. По ее словам, Кремль будет искать людей, которые симпатизируют российскому делу и будет предлагать огромные суммы денег.

Также Машон предупредила, что российские спецслужбы могут шантажировать "скомпрометированных" лиц.