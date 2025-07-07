Это окончательно развеивает сомнения во враждебности России в отношении Азербайджана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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ГУР опубликовало приказ о "доукомплектовании" сил России в Армении

Ранее ГУР предупредило, что Россия планирует усилить свои войска, базирующиеся в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном. Речь шла об ускорении комплектования военной базы России в Гюмри.

Это отрицали как в России, так и в Армении. На это ГУР сегодня, 7 июля опубликовало полный приказ временно исполняющего обязанности начальника штаба Южного военного округа ВС РФ генерал-майора Земского. В документе четко говорится о "доукомплектовании" военной базы в Гюмри – наращивании численности российской группировки.

Приказ о "доукомплектовании" сил России в Гюмри от генерала Земского

В документе указано отобрать бойцов из 8-й, 18-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа. Командирам определенных подразделений приказано всячески способствовать проведению отбора кандидатов для прохождения службы в Гюмри.

Приказом уточнены требования к профессиональной пригодности, уровню психологической устойчивости и боевой подготовки личного состава, входящего в будущий международный контингент. В частности, запрещается отбирать лиц, “принимавших участие в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ”,

– отметили в ГУР.

Это очевидно ставит вопрос о степени проникновения украинских спецслужб в военное руководство России.