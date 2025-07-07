Це остаточно розвіює сумніви у ворожості Росії щодо Азербайджану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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ГУР опублікувало наказ про "доукомплектування" сил Росії у Вірменії

Раніше ГУР попередило, що Росія планує посилити свої війська, що базуються у Вірменії на тлі загострення відносин із Азербайджаном. Йшлося про пришвидшення комплектування військової бали Росії у Ґюмрі.

Це заперечували як у Росії, так і у Вірменії. На це ГУР сьогодні, 7 липня опублікувало повний наказ тимчасового виконувача обов'язків начальника штабу Південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Земского. У документі чітко йдеться про "доукомплектування" військової бази у Ґюмрі – нарощування чисельності російського угрупування.

Наказ про "доукомплектування" сил Росії у Ґюмрі від генерала Зємского

У документі вказано відібрати бійців з 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій Південного військового округу. Командирам визначених підрозділів наказано всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Ґюмрі.

Наказом уточнено вимоги до професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки особового складу, що входитиме до майбутнього міжнародного контингенту. Зокрема, забороняється відбирати осіб, “принимавших участие в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ”,

– зазначили в ГУР.

Це вочевидь порушує питання про ступінь проникнення українських спецслужб у військове керівництво Росії.