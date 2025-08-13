На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои, украинские подразделения сдерживают попытки россиян продвинуться вперед. Ближайшие недели могут стать одними из самых сложных.

Военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что для успешной обороны ключевыми являются две задачи: удержать позиции и проводить контрнаступательные действия. Он отметил, что это определяет эффективность всей оборонительной операции.

Дефицит пехоты на отдельных рубежах

На Покровском направлении одним из ключевых факторов удержания позиций Мусиенко назвал способность сил обороны Украины противостоять превосходящим силам противника. Он отметил, что украинские войска не могут бесконечно удерживать одни и те же рубежи, ведь это противоречит законам войны.

Вы не можете длительное время удерживать линию обороны перед натиском превосходящего противника,

– объяснил Мусиенко.

Он напомнил, что силы обороны более года сдерживают врага на этом направлении, а его продвижение остается незначительным.

Я лично считаю, что силы обороны Украины приложили максимальные усилия, чтобы не дать врагу развить активные наступательные действия вглубь и не дать развить темп операции,

– сказал военнослужащий.

Он отметил, что удержание позиций осложняется не только превосходством сил противника, но и недостатком пехоты на отдельных участках. Это создает риски прорывов и заставляет перегруппировывать подразделения для сохранения устойчивости обороны.

Контрнаступательные возможности Украины

Мусиенко отметил, что на Покровском направлении важно сохранять возможность действовать наступательно даже в сложных условиях обороны. Это, по его словам, позволяет улучшить тактическое положение и вытеснять врага с позиций.

Контрнаступательные действия нужны как минимум на тактическом уровне, чтобы улучшить наше положение и не дать противнику закрепиться,

– сказал Мусиенко.

Он привел пример Сумщины, где украинским войскам удается освобождать территории и не допустить создания буферной зоны. Подобные результаты ранее были и в Донецкой области, но сейчас контрнаступательные действия там затруднены из-за значительной концентрации российских сил на этом направлении.

Россия форсирует боевые действия перед зимой

Мусиенко отметил, что в ближайший период интенсивность атак может возрасти, ведь Россия стремится изменить ситуацию на фронте до наступления холодов. Она планирует достичь результатов до конца 2025 года, чтобы потом взять паузу для перегруппировки и восстановления сил.

Надо понимать, что время давит и на Россию, и они будут стремиться достичь результатов до конца года, а потом уйти на определенный период паузы,

– отметил Мусиенко.

Он подчеркнул, что в таких условиях для Украины важно удерживать позиции и проводить точечные контрнаступательные действия. Именно это будет определять эффективность обороны на фронте.