Військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що для успішної оборони ключовими є два завдання: утримати позиції та проводити контрнаступальні дії. Він наголосив, що це визначає ефективність усієї оборонної операції.

Дефіцит піхоти на окремих рубежах

На Покровському напрямку одним із ключових чинників утримання позицій Мусієнко назвав здатність сил оборони України протистояти переважаючим силам противника. Він наголосив, що українські війська не можуть безкінечно утримувати одні й ті самі рубежі, адже це суперечить законам війни.

Ви не можете тривалий час утримувати лінію оборони перед натиском переважаючого противника,

– пояснив Мусієнко.

Він нагадав, що сили оборони понад рік стримують ворога на цьому напрямку, а його просування залишається незначним.

Я особисто вважаю, що сили оборони України доклали максимальних зусиль, щоб не дати ворогові розвинути активні наступальні дії вглиб і не дати розвинути темп операції,

– сказав військовослужбовець.

Він зазначив, що утримання позицій ускладнюється не лише перевагою сил противника, а й нестачею піхоти на окремих ділянках. Це створює ризики проривів і змушує перегруповувати підрозділи для збереження стійкості оборони.

Контрнаступальні можливості України

Мусієнко наголосив, що на Покровському напрямку важливо зберігати можливість діяти наступально навіть у складних умовах оборони. Це, за його словами, дозволяє покращити тактичне положення та витісняти ворога з позицій.

Контрнаступальні дії потрібні щонайменше на тактичному рівні, щоб покращити наше положення і не дати противнику закріпитися,

– сказав Мусієнко.

Він навів приклад Сумщини, де українським військам вдається звільняти території та не допустити створення буферної зони. Подібні результати раніше були й на Донеччині, але зараз контрнаступальні дії там ускладнені через значну концентрацію російських сил на цьому напрямку.

Росія форсує бойові дії перед зимою

Мусієнко зауважив, що у найближчий період інтенсивність атак може зрости, адже Росія прагне змінити ситуацію на фронті до настання холодів. Вона планує досягти результатів до кінця 2025 року, щоб потім взяти паузу для перегрупування та відновлення сил.

Треба розуміти, що час тисне і на Росію, і вони прагнутимуть досягти результатів до кінця року, а потім піти на певний період паузи,

– зазначив Мусієнко.

Він підкреслив, що в таких умовах для України важливо утримувати позиції і проводити точкові контрнаступальні дії. Саме це визначатиме ефективність оборони на фронті.