Однак те, що російська армія просувається біля Покровська – це великий вкид. Це 24 Каналу зауважив молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" НГУ Микола Гриценко.

До теми Інформація про прорив окупантів у районі Покровська не відповідає дійсності, – СтратКом ЗСУ

Яка ситуація біля Покровська?

Микола Гриценко зазначив, що Росія відправляє величезні кількості особового складу. Зокрема, окупанти намагаються рухатись вночі за допомогою теплоізоляційних ковдр. Вони роблять ставку на те, щоб просуватися глибше у тили, вже не вести бойові дії на передній лінії. Водночас втрати ворога величезні.

Їхні підрозділи проходять і залишаються там обрізані. У більшості без зв'язку, води, поповнення БК. Вони показують якийсь результат. Вони пройшли глибше, у нашу оборону, але з цього нема доцільності, оскільки вони просто відрізані,

– підкреслив він.

Зараз загарбникам не вдається закріпитися. Вони заходять в тили на позиції, які ЗСУ ще не встигли підготувати для себе. Згідно з картами, вони підходять до дороги Краматорськ – Добропілля. Є випадки з їхніми ДРГ. Але це не зміщення лінії фронту. ДРГ ворога зайшли вглиб нашої оборони.

Це дуже часта практика майже на всіх напрямках. Просто тут вона висвітлилась, а десь не висвітлюється. Триває інформаційна війна. Це великий вкид, що Росія просувається. Дуже багато людей думають, що вони пройшли 10 кілометрів за день. Це було не за день. ДРГ противника, які перебувають в центрі наших бойових порядків, не розрізали нашу смугу оборони, не вклинились, не мали успіху, не захопили нічого,

– пояснив військовий.

Тобто окупанти відправили свої ДРГ. За якийсь період часу українські захисники заблокують ці групи, знищать їх, і цього результату на карті не буде.

Зауважимо, що зараз триває важливий збір на антишахедні дрони для бригади НГУ "Рубіж". Такі засоби здатні з більшою швидкістю, вибуховою речовиною виявляти ворожі "Шахеди" і знищувати їх в повітрі, не даючи можливості ворогу завдати уражень. Долучитися можна за посиланням.