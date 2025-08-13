Однако то, что российская армия продвигается возле Покровска – это большой вброс. Это 24 Каналу отметил младший лейтенант, начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" НГУ Николай Гриценко.

Какая ситуация возле Покровска?

Николай Гриценко отметил, что Россия отправляет огромные количества личного состава. В частности, оккупанты пытаются двигаться ночью с помощью теплоизоляционных одеял. Они делают ставку на то, чтобы продвигаться глубже в тылы, уже не вести боевые действия на передней линии. В то же время потери врага огромные.

Их подразделения проходят и остаются там обрезанные. В большинстве без связи, воды, пополнения БК. Они показывают какой-то результат. Они прошли глубже, в нашу оборону, но с этого нет целесообразности, поскольку они просто отрезаны,

– подчеркнул он.

Сейчас захватчикам не удается закрепиться. Они заходят в тылы на позиции, которые ВСУ еще не успели подготовить для себя. Согласно картам, они подходят к дороге Краматорск – Доброполье. Есть случаи с их ДРГ. Но это не смещение линии фронта. ДРГ врага зашли вглубь нашей обороны.

Это очень частая практика почти на всех направлениях. Просто здесь она осветилась, а где-то не освещается. Продолжается информационная война. Это большой вброс, что Россия продвигается. Очень много людей думают, что они прошли 10 километров за день. Это было не за день. ДРГ противника, которые находятся в центре наших боевых порядков, не разрезали нашу полосу обороны, не вклинились, не имели успеха, не захватили ничего,

– объяснил военный.

То есть оккупанты отправили свои ДРГ. За какой-то период времени украинские защитники заблокируют эти группы, уничтожат их, и этого результата на карте не будет.

Заметим, что сейчас продолжается важный сбор на антишахедные дроны для бригады НГУ "Рубеж". Такие средства способны с большей скоростью, взрывчатым веществом обнаруживать вражеские "Шахеды" и уничтожать их в воздухе, не давая возможности врагу нанести поражений.