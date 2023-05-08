С начала мая враг увеличивает интенсивность ударов по Киеву. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

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Не стоит привязываться к конкретным датам

По его словам, российская армия применяет как дроны-камикадзе, так и ракеты. Они постоянно прощупывают слабые места в противовоздушной обороне столицы и пытаются обойти нашу систему ПВО. К счастью, сегодня ПВО сработали отлично, сбив все 35 воздушных целей в небе над Киевщиной.

"Надеемся, что мы в дальнейшем будем получать западные системы ПВО. Не только ЗРК Patriot, ведь тратить их на Shahed не совсем уместно. Есть много других систем ПВО, которые способны эффективно противостоять дронам-камикадзе. Также увеличивается количество мобильных групп, охотящихся за Shahed еще на подлете в столицу", – заявил Шаманов.

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По его словам, сегодня в информационном пространстве присутствуют домыслы, что интенсивность воздушных ударов связана с приближением 9 мая. Представитель КГВА считает, что такие вбросы создают атмосферу тревожного ожидания и паники.

Я бы не стал привязываться к дате. Мы украинцы сильные, все переживем. Призываю всех не пренебрегать правилами поведения во время воздушной тревоги и спускаться в укрытие,

– подчеркнул Шаманов.

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