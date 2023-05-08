З початку травня ворог нарощує інтенсивність ударів по Києву. Про це 24 Каналу розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.
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Не варто прив’язуватись до конкретних дат
За його словами, російська армія застосовує, як дрони-камікадзе, так і ракети. Вони постійно промацують слабкі місця в протиповітряній обороні столиці та намагаються обійти нашу систему ППО. На щастя, сьогодні ППО спрацювали на відмінно, збивши усі 35 повітряних цілей у небі над Київщиною.
"Сподіватимемося, що ми й надалі будемо отримувати західні системи ППО. Не лише ЗРК Patriot, адже витрачати їх на Shahed не зовсім доречно. Є багато інших систем ППО, які здатні ефективно протистояти дронам-камікадзе. Також збільшується кількість мобільних груп, які полюють за Shahed ще на підльоті до столиці", – заявив Шаманов.
Михайло Шаманов про нічну атаку на столицю: дивитись відео
За його словами, сьогодні в інформаційному просторі лунають припущення, що інтенсивність повітряних ударів пов’язана з наближенням 9 травня. Речник КМВА вважає, що такі вкиди створюють атмосферу тривожного очікування та паніки.
Я б не став прив’язуватись до дат. Ми українці сильні, все переживемо. Закликаю усіх не нехтувати правилами поведінки під час повітряної тривоги та спускатись в укриття,
– наголосив Шаманов.
Що відомо про нічну атаку на Київ
- Повітряна тривога в Києві пролунала ще пізно ввечері 7 травня. За деякий час, у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що працює ППО.
- Російські терористи запустили по столиці 35 "Шахедів" з території Брянської області. Уламки збитих дронів впали у Святошинському та Солом'янському районах столиці. На жаль, є постраждалі мешканці, автомобілі та будинки.
- Уламки одного з дронів було знайдено на злітно-посадковій смузі в міжнародному аеропорту "Жуляни".