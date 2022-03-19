Россия установила мины в районе острова Змеиный и устья Дуная, – BlackSeaNews

Россияне заминировали море и неудачно сделали вид, мол, это сделали украинцы. Распространили даже официальное обращение, предупредив корабли.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал руководитель проектов Института Черноморских стратегических исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

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"Они установили мины в районе острова Змеиный, который контролируют. Есть информация, что установили мины и в районе устья Дуная", – сказал главный редактор BlackSeaNews.

Андрей Клименко отметил, что сейчас речь идет о единственном водном пути, который соединяет Украину с европейскими странами.

Делают они (русские – 24 канал) все через одно "известное" место, ведь если вы обнаружили в море мины, то откуда знаете, что их 420? Вы их посчитали перед тем, как ставить – тогда это выглядит логичным,

– сказал Андрей Клименко.

Украина может использовать это в собственную пользу

По его словам, Россия пытается испугать всех судовладельцев.

Однако исследователь уверен, что Украина может использовать ситуацию с российским минированием в свою пользу. Потому что не только Украина и Россия прибрежные государства в Черном море.

"Прибрежная страна имеет не только права, но и обязанности, и не только в своих территориальных водах, но и в морском пространстве в дальнейшем – это исключительная морская экономическая зона. Каждая прибрежная страна обязана поддерживать там свободу судоходства", – сказал главный редактор BlackSeaNews.

Андрей Клименко о ситуации в Черном море: смотрите видео