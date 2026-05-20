Россия установила на "Герань" ракету с обедненным ураном: СБУ обнаружила повышенный радиационный фон

На обломках российской ракеты, которую российские войска поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговщину в ночь на 7 апреля этого года, обнаружили повышенный радиационный фон.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Читайте также БпЛА врага ударили по Днепру: есть погибшие и раненые, а также разрушения

Какую ракету применил враг?

По данным СБУ, речь идет о фрагментах российской ракеты Р-60 класса "воздух – воздух", которые были найдены вблизи поселка Камка, что на Черниговщине.

Правоохранители установили, что российские войска используют такие ракеты во время массированных атак для поражения украинских самолетов и вертолетов, которые перехватывают вражеские БпЛА.

Во время радиационной разведки в непосредственной близости от обломков вражеского беспилотника с ракетой зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что существенно превышает естественный радиационный фон и угрожает здоровью человека,

– говорится в сообщении.

СБУ вместе с подразделениями ГСЧС и Сил обороны Украины уже обезвредили боевую часть ракеты и транспортировали ее к месту хранения радиоактивных отходов. Исследования показали, что среди поражающих элементов были компоненты из обедненного урана – Уран-235 и Уран-238.

По данному факту СБУ проводит досудебное расследование по статье о военных преступлениях.

Специалисты исследовали обломки ракеты и дрона / Фото: СБУ

Из-за токсичности и радиоактивности обедненного урана граждан призывают не приближаться к обломкам дронов, ракет или других боеприпасов, особенно если они повреждены или сгорели, ведь те могут выделять опасную радиоактивную пыль.

Важно! В случае обнаружения подозрительных обломков стоит не приближаться к ним, не касаться и не перемещать. Вместо этого специалисты советуют отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке СБУ (15 – 16), ГСЧС (101) или Национальную полицию (102).

Напомним, 7 апреля российские войска атаковали центр Прилук на Черниговщине. Тогда в результате удара вспыхнул второй этаж здания Прилуцкого горсовета – во время атаки в здании проводили заседание исполнительного комитета горсовета.

В результате вражеского обстрела пострадали 15 человек.

Утром того же дня россияне били по пограничникам Черниговщины. В частности, удар пришелся по зданию государственной налоговой инспекции в Новгород-Северском.

Враг продолжает атаковать дронами: последние новости

В ночь на 20 мая враг атаковал регионы Украины баллистической ракетой Искандер-М и 154 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

По предварительным данным, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 131 вражеский БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и "дронов" других типов на севере, юге и востоке страны. К сожалению, также зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА.

Массированной атаке подверглась в частности Сумская область. Один из вражеских БпЛА типа "Шахед" попал в пятиэтажный жилой дом в Конотопе – там в результате удара обвалились три этажа.

Кроме жилого дома, разрушениям подверглась и другая гражданская инфраструктура. По словам городского головы Конотопа Артема Семенихина, повреждена районная больница – взрывной волной выбило окна, и уничтожено местный музей, также окна и двери в домах горожан.