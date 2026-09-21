Трамп заявил, что Россия потеряла контроль над собственной нефтепереработкой из-за войны

Дональд Трамп заявил, что Россия утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью. По его словам, причиной этого стала война против Украины.

Об этом говорится в сообщении президента США в его соцсети.

Последствия войны для России

Трамп написал, что "к сожалению" речь идет именно о последствиях войны России против Украины.

Значительная часть российских нефтеперерабатывающих заводов была взорвана и, по крайней мере, временно выведена из строя,

– говорится в сообщении.

Американский лидер также призвал прекратить войну. Он назвал ее "бессмысленной и бесконечной" и заявил, что от нее "страдает весь мир".

По словам Трампа, ежемесячно в результате войны погибает около 25 тысяч человек. Большинство из них – военнослужащие.

Напомним, в результате поражения Московского НПЗ украинскими дронами агрессор потерял около 4% нефтеперерабатывающих мощностей. Таким образом, за первые 20 дней сентября уже парализовано до 14% российской нефтепереработки.

Атаки на российские НПЗ продолжались и 21 сентября. Вероятно, в российской Уфе под ударом мог оказаться завод "Башнефть".