Во-первых, оккупанты нуждаются в штурмовой пехоте, поэтому разными способами пытаются пополнить войско. Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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оккупантам критически не хватает штурмовой пехоты

Впрочем, по мнению военного эксперта, путин не сможет объявить мобилизацию.

Поэтому ищет другие пути, чтобы пополнить ряды российской армии именно штурмовой пехотой, то есть видом войск, которого сейчас критически не хватает,

– заметил Свитан.

Он пояснил, что увеличение российской армии до 2 миллионов свидетельствует о том, что количество военнослужащих будет увеличено до 1 миллиона 150 тысяч человек. Впрочем, остаток составят гражданские служащие, которые занимаются администрированием.

россии необходимо структурное расширение армии

Кроме того, реальное увеличение будет всего на 137 тысяч человек. По словам военного эксперта, это места, на которые россия сможет поставить потенциальных военнослужащих. То есть незарегистрированных лиц, которые воюют в Украине, в частности вагнеровцев и мобилизованных с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Свитан рассказал, что россии также будет необходимо включать в состав вооруженных сил те войска и части, которые выводятся из Ливии и Сирии и не находятся в структуре армии.

Поэтому путину больше необходимо структурное и административное расширение, чем пополнение личного состава,

– отметил полковник запаса ВСУ.

То есть российское командование пошло на такой шаг, чтобы легализовать то количество людей, которое они "собирают по миру".

Свитан объяснил, зачем россия увеличивает численность армии: смотрите видео

Как россия пытается пополнить свое войско