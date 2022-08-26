По-перше, окупанти мають потребу у штурмовій піхоті, тому різними способами намагаються поповнити військо. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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окупантам критично не вистачає штурмової піхоти

Втім, на думку військового експерта, путін не зможе оголосити мобілізацію.

Тому шукає інші шляхи, щоб поповнити лави російської армії саме штурмовою піхотою, тобто видом військ, якого зараз критично не вистачає,

– зауважив Світан.

Він пояснив, що збільшення російської армії до 2 мільйонів свідчить про те, кількість військовослужбовців буде збільшена до 1 мільйона 150 тисяч осіб. Втім, решту складуть цивільні службовці, що займаються адмініструванням.

росії необхідне структурне розширення армії

Крім того, реальне збільшення буде лише на 137 тисяч осіб. За словами військового експерта, це місця, на які росія зможе поставити потенційних військовослужбовців. Тобто незареєстрованих осіб, що наразі воюють в Україні, зокрема вагнерівців та мобілізованих з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Світан розповів, що росії також буде необхідно включати до складу збройних сил ті війська та частини, які наразі виводяться з Лівії та Сирії та не перебувають в структурі армії.

Тому путіну більше необхідне структурне та адміністративне розширення, ніж поповнення особистого складу,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Тобто російське командування пішло на такий крок, щоб легалізувати ту кількість людей, що вони "збирають по світу".

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