Вместе с тем украинские защитники усиливают оборонительные сооружения на некоторых участках фронта. Аналитики подчеркивают, что такой шаг верен, ведь поможет сохранить силы для будущих наступлений.

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Имеют ли оккупанты ресурсы для масштабных наступлений

Аналитики Института изучения войны утверждают, что российские военные, вероятно, начали наступательные операции на нескольких участках фронта в сложную зимнюю погоду. Таким образом, враг пытается перехватить инициативу на фронте. В частности, оккупанты не отказались от планов окружить Авдеевку. Также непрерывные атаки продолжаются и на других участках фронта.

Как предполагают в ISW, российские захватчики прибегли к таким действиям, чтобы вернуть инициативу на фронте. Нынешние темпы боевых действий по всей линии фронта в Украине в целом соответствуют оценке ISW, согласно которой российские войска пытаются вернуть себе инициативу на поле боевых действий, по меньшей мере, с середины ноября 2023 года. Кроме того, такое увеличение российских атак, по мнению Института изучения войны, свидетельствует о том, что оккупанты находятся под постоянным давлением. Ведь летом российским захватчикам приходилось бежать во время контрнаступательных операций, и враг потерял инициативу и возможность ее перехватить.

Тот факт, что российские войска стремились перехватить инициативу и начать наступательные операции в начале – середине ноября 2023 года, во время сложных погодных условий года, вместо того, чтобы ждать сильного мороза, говорит о том, что они находятся под давлением. Вероятно, россияне хотят сохранить инициативу в первые месяцы 2024 года до предстоящих выборов президента России в марте 2024 года,

– предполагают в ISW.

Впрочем, такие активные российские атаки могут и не добиться значительных успехов. Как сообщили в Институте изучения войны, сложные погодные условия не только замедлили темп продвижения оккупантов и увеличили их потери, но еще больше подорвали моральное состояние врага. По данным специалистов, скорость российских потерь вдоль всей линии фронта в Украине, вероятно, близка к скорости формирования войск. Это свидетельствует о том, что у России не хватит ресурсов для постоянных и масштабных атак зимой.

Враг наращивает силы на Купянском направлении

Начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона сообщил, что оккупанты перебрасывают на Купянское направление свои штурмовые отряды. Он рассказал, что враг наращивает силы, чтобы в будущем усилить атаки.

Впрочем, Фитьо подчеркивает, что оккупанты делают ставку не на технику, а на личный состав.

"Все-таки ставка делается больше на человеческий фактор, чем на технику", – заявил Фитьо.

Вместе с тем, украинские защитники продолжают мужественно отражать российские атаки, нанося врагу немалые потери. Так, за прошедшие сутки на Купянском направлении ликвидировали 224 человека и 233 единицы техники.