В оперативном командовании "Юг" сообщили, что на 12:00 30 мая враг вывел в море 12 кораблей. Общий залп до 24 ракет типа "Калибр".

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Вражеская группировка кораблей в Черном и Азовском морях на 12.00 увеличилась до 12 единиц,

– говорится в сообщении.

В Черном море вновь наращено количество ракетоносителей:

2 надводных;

и 2 – подводных.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

Суммарный залп "Калибров" до 24 ракет. Уровень угрозы остается очень высоким. Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги,

– подчеркнул спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

Накануне Россия 29 мая вывела в Черное море один надводный и два подводных ракетоносителя.

К слову, ранее начальница объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк обращала внимание, что в течение нескольких последних атак Россия не применяла ракеты морского базирования для своих циничных атак. По ее мнению, это может указывать на то, что враг экономит, или накапливает "Калибры".