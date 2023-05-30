В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що станом на 12:00 30 травня ворог вивів у море 12 кораблів. Загальний залп до 24 ракет типу "Калібр".

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Вороже угруповання кораблів в Чорному та Азовському морях станом на 12:00 збільшилось до 12 одиниць,

– йдеться у повідомленні.

В Чорному морі знов нарощено кількість ракетоносіїв:

2 надводних;

та 2 – підводних.

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги

Сумарний залп "Калібрів" до 24 ракет. Рівень загрози залишається надзвичайно високим. Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги,

– наголосив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

Напередодні Росія 29 травня вивела в Чорне море один надводний та два підводних ракетоносії.

До слова, раніше начальниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк звертала увагу, що упродовж кількох останніх атак Росія не застосовувала ракети морського базування для своїх цинічних атак. На її думку, це може вказувати на те, що ворог економить, чи накопичує "Калібри".