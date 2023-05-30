В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що станом на 12:00 30 травня ворог вивів у море 12 кораблів. Загальний залп до 24 ракет типу "Калібр".
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Вороже угруповання кораблів в Чорному та Азовському морях станом на 12:00 збільшилось до 12 одиниць,
– йдеться у повідомленні.
В Чорному морі знов нарощено кількість ракетоносіїв:
- 2 надводних;
- та 2 – підводних.
Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги
Сумарний залп "Калібрів" до 24 ракет. Рівень загрози залишається надзвичайно високим. Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги,
– наголосив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.
Напередодні Росія 29 травня вивела в Чорне море один надводний та два підводних ракетоносії.