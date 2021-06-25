Россия увеличила количество своих офицеров на Донбассе, – разведка

Пророссийские боевики на Донбассе наращивают боевые способности и увеличивают применения диверсионно-разведывательных групп. Их сформировали преимущественно из кадровых офицеров вооруженных сил России.

По данным украинской разведки, группы вражеских разведчиков осуществляют дестабилизирующие действия и провокационно обстреливают позиции наших бойцов.

Важно Оккупанты обстреляли автомобиль украинских представителей в СЦКК: фото

Каждая группа разведчиков оккупантов включает снайперов, которые:

вооружены снайперскими винтовками калибра 12,7 миллиметра,

оборудованы приборами ночного видения и бесшумной стрельбы.

Они незаметно приближаются к позициям бойцов ООС и наносят прицельные удары, заставляя открыть огонь.

Кроме того, оккупанты наращивают боевые способности. Так, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) продолжается второй этап сборов с военнообязанными запаса.

Учения проводят на полигонах:

"Центральный-1",

"Южный",

"Восточный",

"Славный",

"Передовой",

"Отважный",

"Приморский".

Ситуация на Донбассе: главное

В последнее время пророссийские боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе. Так в течение 24 июня враг 14 раз нарушал режим тишины. А 23 июня – 22 раза.

Накануне в результате вражеского огня 1 военный получил осколочные ранения. Воина доставили в больницу, он в состоянии средней тяжести.