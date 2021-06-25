Россия увеличила количество своих офицеров на Донбассе, – разведка
Источник:Главное управление разведки Минобороны
Пророссийские боевики на Донбассе наращивают боевые способности и увеличивают применения диверсионно-разведывательных групп. Их сформировали преимущественно из кадровых офицеров вооруженных сил России.
По данным украинской разведки, группы вражеских разведчиков осуществляют дестабилизирующие действия и провокационно обстреливают позиции наших бойцов.
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Каждая группа разведчиков оккупантов включает снайперов, которые:
- вооружены снайперскими винтовками калибра 12,7 миллиметра,
- оборудованы приборами ночного видения и бесшумной стрельбы.
Они незаметно приближаются к позициям бойцов ООС и наносят прицельные удары, заставляя открыть огонь.
Кроме того, оккупанты наращивают боевые способности. Так, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) продолжается второй этап сборов с военнообязанными запаса.
Учения проводят на полигонах:
- "Центральный-1",
- "Южный",
- "Восточный",
- "Славный",
- "Передовой",
- "Отважный",
- "Приморский".
Ситуация на Донбассе: главное
В последнее время пророссийские боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе. Так в течение 24 июня враг 14 раз нарушал режим тишины. А 23 июня – 22 раза.
Накануне в результате вражеского огня 1 военный получил осколочные ранения. Воина доставили в больницу, он в состоянии средней тяжести.