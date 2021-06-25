Россия увеличила количество своих офицеров на Донбассе, – разведка

25 июня 2021 , 15:18
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Источник:

Главное управление разведки Минобороны

Пророссийские боевики на Донбассе наращивают боевые способности и увеличивают применения диверсионно-разведывательных групп. Их сформировали преимущественно из кадровых офицеров вооруженных сил России.

По данным украинской разведки, группы вражеских разведчиков осуществляют дестабилизирующие действия и провокационно обстреливают позиции наших бойцов.

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Каждая группа разведчиков оккупантов включает снайперов, которые:

  • вооружены снайперскими винтовками калибра 12,7 миллиметра,
  • оборудованы приборами ночного видения и бесшумной стрельбы.

Они незаметно приближаются к позициям бойцов ООС и наносят прицельные удары, заставляя открыть огонь.

Кроме того, оккупанты наращивают боевые способности. Так, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) продолжается второй этап сборов с военнообязанными запаса.

Учения проводят на полигонах:

  • "Центральный-1",
  • "Южный",
  • "Восточный",
  • "Славный",
  • "Передовой",
  • "Отважный",
  • "Приморский".

Ситуация на Донбассе: главное

В последнее время пророссийские боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе. Так в течение 24 июня враг 14 раз нарушал режим тишины. А 23 июня – 22 раза.

Накануне в результате вражеского огня 1 военный получил осколочные ранения. Воина доставили в больницу, он в состоянии средней тяжести.

Автор: Альона Захарова