Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что, к сожалению, россиян арифметически больше чем украинцев. Противник имеет мощный мобилизационный ресурс. Кроме того, есть и различные площадки, где можно изготавливать оружие, куда украинские средства поражения, вероятно, не достанут.

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Россия готовится к мобилизации

Иван Ступак подчеркнул, что в Кремле оговорились, что на фронте сейчас находится примерно 20 тысяч человек, которые еще недавно были гражданами стран Средней Азии, но взяли российский паспорт. Неудивительно, что их сразу отправили на передовую.

Важно! Россия, по словам Дмитрия Пескова, якобы способна мобилизовать миллионы людей, как это делал СССР, но на самом деле Кремль сталкивается с трудностями в проведении даже частичной мобилизации. Как отмечает председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, России не хватает ресурсов, союзников и поддержки среди населения для масштабного развертывания армии.

В России еще более 80 тысяч мигрантов, которых российские власти планируют привлечь к боевым действиям на территории Украины.

Это означает, что на территории России людей набирают не так быстро, как бы хотелось. Кроме того, появились данные, что враг за месяц мобилизует 30 тысяч, то есть примерно тысяча в день. Правдива ли эта цифра, сейчас трудно говорить,

– сказал бывший сотрудник СБУ.

Есть информация, что Россия в 2025 году планирует снова провести набор срочников. Говорится о 300 тысячах людей, которые должны стать солдатами.

Российские власти блефуют

Ступак подчеркнул, что во время переговоров в Стамбуле представители Кремля утверждали, что "Россия готова воевать вечно".

Я знаю как рассуждают действующие или бывшие работники ФСБ. Для них блеф или очень своевременное преувеличение определенных возможностей иногда это 50% успеха всего дела. Я считаю, что заявления о полном захвате Украины и способности воевать дальше в Европе является блефом,

– заметил он.

Это направлено на то, чтобы напугать страны западной Европы, чтобы те давили на наше государство, убеждая в необходимости уступок оккупантам.