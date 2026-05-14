Россия планирует увеличить численность подразделений БпЛА до 168 тысяч: "Мадьяр" раскрыл замысел врага

Россия стремительно расширяет свои подразделения беспилотных систем и адаптируется к войне дронов. Только за последние четыре месяца численность военных, привлеченных к работе с БпЛА, выросла на 28 тысяч, а до конца года Россия может увеличить этот показатель до 168 тысяч человек.

Об этом рассказал командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди в интервью "Украинской правде".

Читайте также ВСУ продолжают ликвидировать вражескую армию: потери России на 14 мая

Как Россия наращивает подразделения БпЛА?

По словам Роберта Бровди, если в начале года к выполнению беспилотных задач в российской армии были привлечены около 86 тысяч военных, то по состоянию на май их количество уже выросло до 114 тысяч.

Пусть какое-то количество было соврано, надуманное или какое-то другое, но они увеличиваются вот с таким расчетным темпом, 28 тысяч за 4 месяца,

– объяснил он.

Теперь Россия планирует довести численность подразделений беспилотных систем до 168 тысяч военных до конца года.

По оценке военного, в наиболее амбициозных сценариях этот показатель может достичь даже 200 тысяч, хотя сейчас более реалистичной выглядит именно цифра в 168 тысяч.

"Мадьяр" также отметил, что российская армия в значительной степени копирует модель украинских Сил беспилотных систем. По словам Бровди, хотя Россия имеет определенные собственные наработки, в большинстве случаев она пытается перенимать или воспроизводить украинские решения и уже готовые подходы.

Сейчас россияне формируют отдельную группировку Сил беспилотных систем, в которую войдет большинство дроновых подразделений российской армии.

Можно ли ими управлять дистанционно централизованно? Нет. Но подняв уровень командования по тем группировкам до уровня заместителя начальника Генерального штаба вражеской армии, они спилят из российского бюджета миллионы рублей или рублей, из которых часть украдут, а часть направят на централизованное производство средств,

– рассказал "Мадьяр" в интервью.

Как следствие, количество беспилотников на фронте увеличивается.

Напомним, российские власти также активно вербует студентов и молодежь в подразделения беспилотных систем. Пропаганда подает это как "современную и перспективную" специализацию – с технологическим имиджем и обещаниями "воевать с планшета".

Однако далеко не все российские новобранцы действительно остаются в подразделениях БпЛА. Как сообщает партизанское движение "Атеш", российское командование уже практикует переброску личного состава из технических структур в пехоту – то есть фактически на штурмы.

В частности, такую практику зафиксировали в 50-й отдельной бригаде беспилотных систем "Варяг", куда сейчас активно набирают новобранцев.

Потери россиян превышают пополнение

В начале мая Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что российская армия уже пятый месяц подряд теряет больше живой силы, чем доукомплектовывает. Это напрямую снижает способность врага вести интенсивные боевые действия.

По его данным, с декабря 2025 года до апреля 2026 года российскую армию пополнили 148,4 тысячи мобилизованных и контрактников.

33,0 тысяч – декабрь 2025 года,

20,2 тысячи – январь 2026,

25,4 тысячи – февраль 2026,

34,6 тысяч – март 2026,

35,2 тысячи – апрель 2026.

В то же время только от ударов дронами враг за тот же период потерял более 156 тысяч военных.