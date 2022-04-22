Россия увеличивает интенсивность обстрелов по гражданской инфраструктуре, - представитель Донецкой ОВА

В Донецкой области за 22 апреля под обстрелы рашистов попали 12 населенных пунктов. Известно, что 39 объектов были повреждены или полностью разрушены.

Об этом рассказала в эфире 24 канала пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко. Она отметила, что враг мощно атакует Славянск.

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"Там речь идет и о разрушении многоэтажек, но в целом по области ситуация очень напряженная", – заявила спикер.

Другие разрушения

По словам Игнатченко, под обстрел попал город Лиман. Там россияне атаковали областную травматологическую больницу. Кроме того, в Светлодарске и Доброполье разрушили административные здания.

К сожалению, рашисты наращивают интенсивность таких обстрелов и не учитывают, что целятся в гражданскую инфраструктуру,

– сказала Игнатченко.

Боевые действия везде

Спикер отметила, что по всей линии разграничения напряжения фактически одинаково и боевые действия идут везде. Есть точки, где происходят прямые боевые столкновения, где просто накрывают огнем.

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