Россия наращивает силу Черноморского военного флота. За последнее время в Черном море существенно увеличилось количество фрегатов и новейших подводных лодок.

Об этом в программе "На самом деле. Мир" на телеканале "ДОМ" сообщила командующий надводных сил в морском командовании НАТО Жанетт Моран. По ее мнению, увеличение единиц российской военной техники в акватории Черного моря может быть реакцией на учения Sea Breeze-2020.

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Что такое Sea Breeze?

Украинские-американские военные учения, которые традиционно проходят в Черноморском регионе. Их целью является обеспечение стабильности и безопасности на подконтрольных Украины территориях. Как сообщил вице-адмирал США Джин Блэк, в 2020 году в Sea Breeze приняли участие представители восьми стран, к обучению были привлечены 26 кораблей, 19 самолетов и около 2000 военных. Украинские-американские военные учения, которые традиционно проходят в Черноморском регионе. Их целью является обеспечение стабильности и безопасности на подконтрольных Украины территориях. Как сообщил вице-адмирал США Джин Блэк, в 2020 году в Sea Breeze приняли участие представители восьми стран, к обучению были привлечены 26 кораблей, 19 самолетов и около 2000 военных.

Российская реакция не стала сюрпризом для НАТО

По словам Жанетт Моран, реакция России предсказуема. Эксперты НАТО рассматривали такой вариант развития событий и готовы усилить свое влияние в этом регионе. Черноморские территории имеют чрезвычайно важное значение как для региональных союзников, так и для Альянса в целом. Сегодня Украина является одной из двух крупнейших стран-союзниц НАТО в акватории Черного моря.

"Для нас важно присутствовать здесь, и мы регулярно бываем в Черном море минимум два раза в год, а иногда и чаще, силами постоянной Морской группы НАТО, а это большие корабли, а также постоянной противоминной группы Альянса, в состав которой входят малые по размеру, но не по важности миссии корабли, которые применяются для очистки морской акватории от мин", – заявила Моран.

К каким провокациям прибегала РФ?

В этом году учения не обошлись без провокаций со стороны России. Заместитель начальника управления Генерального штаба ВС Украины Андрей Ординович отметил, что во время Sea Breeze-2020 российские военные неоднократно сообщали ложную информацию, что корабли нарушили границы территориальных вод РФ.

Sea Breeze-2020: в США подвели итоги

Американская сторона положительно оценила Sea Breeze-2020. Вице-адмирал Джин Блэк заявил, что в этом году учения в очередной раз подчеркнули позицию НАТО касательно территориального суверенитета Украины, а также улучшили возможности участников Sea Breeze.