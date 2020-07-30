Росія нарощує силу Чорноморського військового флоту. За останній час у Чорному морі суттєво збільшилася кількість фрегатів та новітніх підводних човнів.

Про це у програмі "Насправді: Світ" на телеканалі "ДОМ" повідомила командувачка надводних сил у морському командуванні НАТО Жанетт Моран. На її думку, збільшення одиниць російської військової техніки в акваторії Чорного моря може бути реакцією на навчання Sea Breeze-2020.

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Що таке Sea Breeze? Українсько-американські військові навчання, які традиційно відбуваються у Чорноморському регіоні. Їхньою метою є забезпечення стабільності та безпеки на підконтрольних Україні територіях. Як повідомив віце-адмірал США Джин Блек, у 2020 році в Sea Breeze взяли участь представники восьми країн, до навчання було залучено 26 кораблів, 19 літаків і близько 2000 військових. Українсько-американські військові навчання, які традиційно відбуваються у Чорноморському регіоні. Їхньою метою є забезпечення стабільності та безпеки на підконтрольних Україні територіях. Як повідомив віце-адмірал США Джин Блек, у 2020 році в Sea Breeze взяли участь представники восьми країн, до навчання було залучено 26 кораблів, 19 літаків і близько 2000 військових.

Російська реакція не стала сюрпризом для НАТО

За словами Жанетт Моран, реакція Росії є передбачуваною. Експерти НАТО розглядали такий варіант розвитку подій і готові посилити свій вплив у цьому регіоні. Чорноморські території мають надзвичайно важливе значення як для регіональних союзників, так і для альянсу загалом. Сьогодні Україна є однією з двох найпотужніших країн-союзниць НАТО в акваторії Чорного моря.

"Для нас важливо бути присутніми тут, і ми регулярно буваємо в Чорному морі мінімум два рази на рік, а іноді й частіше, силами постійної Морської групи НАТО, а це великі кораблі, а також постійної протимінної групи Альянсу, до складу якої сходять менші за розміром, але не за важливістю місії кораблі, які застосовуються для очищення морської акваторії від мін", – заявила Моран.

До яких провокацій вдавалася РФ?

Цього року навчання не обійшлися без провокацій зі сторони Росії. Заступник начальника управління Генерального штабу ЗС України Андрій Ординович наголосив, що під час Sea Breeze-2020 російські військові неодноразово повідомляли хибну інформацію, що кораблі порушили кордони територіальних вод РФ.

Sea Breeze-2020: у США підбили підсумки

Американська сторона позитивно оцінила Sea Breeze-2020. Віце-адмірал Джин Блек заявив, що цьогорічні навчання вкотре підкреслили позицію НАТО щодо територіального суверенітету України, а також покращили можливості учасників Sea Breeze.