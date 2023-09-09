В то же время сколько бы техники и боеприпасов не выработали в России, это тот ресурс, с которым придется бороться Вооруженным Силам Украины. Возможности ВПК страны-агрессорки 24 Каналу охарактеризовал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

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Россия увеличивает свой потенциал

Западные аналитики говорят, что производство такого количества снарядов недостаточно для активной войны, как в прошлом. Но к этому можно добавить и будущие переговоры России с Северной Кореей о снабжении снарядов. В коалиции они действительно могут усилить оккупационную армию.

Если в КНДР примут такое решение, вопреки влиянию того же Китая, если будет расти потенциал ВС России, то нам соответствующим образом следует реагировать, нам нужно думать о том, каким образом уменьшать этот потенциал и уничтожать врага.

– отметил Игорь Романенко.

В этом контексте целесообразно напомнить, что по существенным направлениям группировка войск России в Украине преобладает. Речь идет о ракетном, авиационном, артиллерийском вооружении, боеприпасах и живой силе противника.

"Я соглашаюсь, что россияне будут увеличивать свои ресурсы. У них есть поля старых танков, тысячи. Вопрос в том, чтобы их модернизировать. Этот процесс они количественно увеличивают, потому что перевели предприятия ВПК на военные рельсы. Это не столько, сколько было, и пока они не могут вернуться к этому", – заметил генерал-лейтенант в отставке.

Большинство танков, БТРов или боевых машин пехоты россиян не являются современными. Однако это все еще потенциал, который зайдет на фронт, и с ним нужно сражаться нашим Силам обороны.

Игорь Романенко о военном потенциале России: смотрите видео

Мобилизационный ресурс в России

Между тем, в России продолжается скрытая мобилизация. Но, возможно, Владимир Путин узаконит подбор дополнительных 200 тысяч человек. Ресурс живой силы у страны-агрессорки немалый. И оккупационной армии он нужен.

Они оценивают угрозы на Юге. Но для того, чтобы останавливать нас, опрокидывают войска с Купянского направления, где они очень хотели бы продвигаться вперед, с Херсонского направления, из Беларуси. То есть везде, где могут, собирают силы, чтобы нас останавливать на Мелитопольском и Бердянском направлениях,

– подчеркнул Романенко.

Все это совокупно может указывать на то, что решительные действия наших военных на фронте могут отложиться до конца сентября – начала октября. Украине также необходимо собрать потенциал для продвижения вперед на южных направлениях. А также для выполнения задачи стратегической оборонной операции на Востоке.

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