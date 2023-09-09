Водночас скільки б техніки та боєприпасів не виробили в Росії, це той ресурс із яким доведеться боротись Збройним Силам України. Можливості ВПК країни-агресорки 24 Каналу охарактеризував генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України" Ігор Романенко.
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Росія збільшує свій потенціал
Західні аналітики кажуть, що виробництво такої кількості снарядів недостатньо для активної війни, як торік. Але до цього можна додати й майбутні перемовини Росії з Північною Кореєю про постачання снарядів. В коаліції вони справді можуть підсилити окупаційну армію.
Якщо в КНДР приймуть таке рішення, всупереч впливу того ж Китаю, якщо зростатиме потенціал ЗС Росії, то нам відповідним чином треба реагувати, нам треба думати про те, яким чином зменшувати цей потенціал і знищувати ворога,
– зазначив Ігор Романенко.
В цьому контексті доцільно нагадати, що за суттєвими напрямами угрупування військ Росії в Україні переважає. Мовиться про ракетне, авіаційне, артилерійське озброєння, боєприпаси та живу сили противника.
"Я погоджуюсь, що росіяни збільшуватимуть свої ресурси. У них є поля старих танків, тисячі. Питання в тому, щоб їх модернізувати. Цей процес вони кількісно збільшують, тому що перевели підприємства ВПК на військові рейки. Це не стільки, скільки було, і поки що вони не можуть повернутися до цього", – зауважив генерал-лейтенант у відставці.
Більшість танків, БТРів чи бойових машин піхоти росіян не є сучасними. Однак це все ще потенціал, який зайде на фронт, і з ним треба боротися нашим Силам оборони.
Ігор Романенко про військовий потенціал Росії: дивіться відео
Мобілізаційний ресурс в Росії є
Тим часом у Росії триває прихована мобілізація. Але, можливо, Владімір Путін узаконить добір додаткових 200 тисяч осіб. Ресурс живої сили у країни-агресорки є чималий. І окупаційній армії він потрібен.
Вони оцінюють загрози на Півдні. Але для того, щоб зупиняти нас, перекидають війська з Куп'янського напрямку, де вони дуже хотіли б просуватися вперед, з Херсонського напрямку, з Білорусі. Тобто скрізь, де можуть, збирають сили, щоб нас зупиняти на Мелітопольському і на Бердянському напрямках,
– наголосив Романенко.
Усе це сукупно може вказувати на те, що рішучі дії наших військових на фронті можуть відкластись до кінця вересня – початку жовтня. Україні так само необхідно зібрати потенціал для просування вперед на південних напрямках. А також для того, щоб виконати завдання стратегічної оборонної операції на Сході.
У Росії проблеми з ресурсами: що відомо
- Західний посадовець на умовах анонімності повідомив, що Росія може збільшити виробництво артилерії в найближчі кілька років до 2 мільйонів снарядів на рік. Він визнав, що це дещо більше, ніж очікував Захід. При цьому, за словами урядовця, навіть це не допоможе Росії відновити запаси, які потрібні на ведення активних бойових дій.
- За минулий рік країна-агресорка випустила по Україні близько 10 – 11 мільйонів снарядів. Тож навіть виробництво одного чи двох мільйонів боєприпасів за рік не зможе значно покращити становище Росії.
- Власне, мовиться не лише про снаряди, але й військову техніку. Інші російські інвестиції в оборонний сектор можуть дати Росії можливість виробляти приблизно 200 танків на рік. Проте з урахуванням того, що за 15 місяців великої війни окупанти втратили близько 2000 танків. Для того, аби повернутись до попередніх можливостей, Москві необхідні десятиліття.