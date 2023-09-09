Взаємодія цих країн є вигідна кожній стороні, однак різною мірою. Лідери відстоюватимуть власні інтереси до останнього. Про перспективи перемовин Росії із КНДР та Китаєм 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов.

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Що Росія готова запропонувати КНДР в обмін на зброю

Раніше у виданні The New York Times писали про те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин приїде до Росії, аби обговорити збільшення поставок озброєння до країни-агресорки. За даними ЗМІ, зустріч диктаторів має відбутись у Владивостоці, що на Далекому Сході Росії.

Ситуація зрозуміла. Росія використала 11 – 12 мільйонів снарядів протягом вторгнення, а виробляти може не більше ніж 2 мільйони снарядів на рік. Йому потрібні снаряди та "Шахеди" від Ірану. Кім Чен Ин однозначно отримає зерно і торгуватиметься за ядерні технології. Кім Чен Ин – це північнокорейська підробка Путіна,

– зазначив Валерій Димов.

Фактично, якщо світ допустив і дозволив Владіміру Путіну шантажувати усіх ядерною зброєю, то цього хоче і Кім Чен Ин.

Якщо ж повертатись до теми озброєння, якого так потребує Росія, то їхня якість у КНДР бажає кращого. У них є багато ствольної та реактивної артилерії, як і снарядів та ракет. Однак усе це – застаріле.

"Логістичне плече постачання – єдиною залізницею – також не є найкращим способом. Але Путіну й не до "жиру". Він домовлятиметься з Кім Чен Ином, туди піде зерно, бо проблема потенційного голоду в КНДР існує. Снаряди, найімовірніше будуть (в Росії – 24 Канал)", – припустив політолог.

І хоч Кім Чен Ин добре вміє торгуватись, є певні сумніви щодо того, що він таки зможе отримати від Путіна ядерні технології. Зрештою, в це може втрутитись і Сі Цзіньпін.

А що з Сі

Говорячи про лідера Китаю, аналітики вважають, що після зустрічі з Кім Чен Ином Владімір Путін може поїхати до Китаю на переговори із Сі Цзіньпіном.

"Думаю, він на це наважиться. Все залежить від обговорених документів, тому що лідери не зустрічаються, щоб просто зустрітись. Залежить, які обіцянки будуть на столі Сі Цзіньпіна, бо порядок денний вже давно не диктує Путін", – зауважив Димов.

Ймовірно, що все ж Сі Цзіньпін не буде приставати до Заходу в його артикуляції ставлення до Росії. Водночас Китаю не вигідно і приставати до Росії. Товарообіг між двома країнами зріс до близько 180 мільярдів на рік. Але Китай торгує із Європою та США на трильйони доларів. Тож і платоспроможні ринки Пекін втрачати не хоче.

Крім того, у Китаю є багато економічних проблем, демографічні проблеми, з якими їм насамперед потрібно розбиратися.

Це прекрасно розуміє Сі Цзіньпін. Не приходив він на третій термін, підім'явши під себе всю ситуацію в Китаї, щоб програти в економіці і бути батьком кризи, а не батьком реформ та поступу. Путін може прилетіти, але я не бачу можливостей, щоб він вибив для себе вигідні рішення,

– зауважив політолог.

Зрештою, якщо російському диктору не вдалось зробити це в Москві – на своїй території – то справді навряд чи вдасться зробити це вже в Китаї.

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