Россия закладывает 205 миллиардов долларов на войну: Путин готовится к многолетнему противостоянию

Россия запланировала рекордные военные расходы на следующий год в размере 17,1 триллиона рублей, что составляет более 205 миллиардов долларов и на 40 % превышает показатели текущего года. Резкое увеличение оборонного бюджета свидетельствует о готовности Кремля вести длительную войну против Украины в течение следующих лет, несмотря на растущее давление на собственную экономику.

Как сообщает Bloomberg, новый проект федерального бюджета России предусматривает сохранение расходов на армию и силовые структуры на беспрецедентном уровне вплоть до конца десятилетия – в частности, 16,6 триллиона рублей в 2028 году и 16,3 триллиона в 2029 году.

Такой курс свидетельствует о полном отказе Москвы от прежних намерений ограничить военные расходы ради восстановления финансовых резервов.

Основные средства будут направлены на выпуск вооружения

Министерство финансов России заявило, что ключевым приоритетом остаются закупки оружия, выплаты военнослужащим, поддержка их семей и модернизация предприятий оборонного комплекса.

По словам аналитика Немецкого института проблем международной безопасности Яниса Клюге, длительные боевые действия истощили запасы боеприпасов, поэтому армия страны-агрессора нуждается в постоянном производстве новых ракет и беспилотников.

Украина фактически открыла новый фронт, нанося удары вглубь российской территории, что вынуждает Москву тратить больше ресурсов на собственную оборонную систему,

– подчеркнул Янис Клюге.

Эксперт добавил, что такое наращивание расходов автоматически не означает подготовку к войне с НАТО, однако риск российских действий против стран альянса остается высоким.

Политическое давление на Европу и экономические последствия

Руководитель исследовательской группы Re: Russia Кирилл Рогов убежден, что Кремль пытается заставить Запад усомниться в целесообразности длительной поддержки Украины.

Путин повышает ставки и сигнализирует, что Россия будет продолжать вкладывать средства в войну, а Европа должна решить, готова ли она сохранять аналогичный уровень помощи,

– подчеркнул Кирилл Рогов.

Агрессивные финансовые планы требуют от оккупантов значительной корректировки макроэкономических показателей и привлечения средств из гражданских секторов.

Правительство России уже повысило прогноз дефицита бюджета на 2026 год с 1,6% до 3,2% ВВП, активно расходуя резервы из Фонда национального благосостояния.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Кремль также намеревается ввести новые налоги для горнодобывающего и металлургического секторов, изымая до 30% сверхприбыли бизнеса.

Кроме того, для покрытия военных нужд Москва рассчитывает на доходы от конфискации активов иностранных компаний и повышает тарифы на коммунальные услуги для собственных граждан.