Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что, по словам Главнокомандующего ВСУ, с начала полномасштабного вторжения группировки россиян насчитывали около 100 тысяч. Сейчас же их количество возросло до 520 тысяч.

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"Число живой силы у оккупантов выросло в 5 раз. Есть информация, что до конца 2024 года россияне планируют увеличить количество своего войска до 690 тысяч", – сказал он.

Военные запасы России

Олег Катков объяснил, что по некоторым данным есть предположение, что запасы российской техники уменьшаются, однако это лишь потому, что ее направляют в войска оккупантов, которое численно возросло.

Все вооружение, которое было взято со складов, сейчас распределено на три состояния. Первое – это то, что сейчас воюет, второе – то, что ремонтируют после поражения и третье – то, что удалось полностью уничтожить,

– отметил он.

Старые российские танки

Катков отметил, что важно понимать, что та информация, которая есть в открытых источниках, о количестве вражеских танков, может быть устаревшей. Такие данные меняются в зависимости от возможностей россиян восстанавливать поврежденную технику.

"В России по официальным данным 4 бронетанковых завода. В 2023 году там планировали открыть еще 2, однако неизвестно, было ли это реализовано", – добавил главный редактор Defense Express.

Пропускная способность, по словам Олега Каткова, там стала. Если Силы обороны будут повреждать или полностью уничтожать 100% их возможностей, то ремонтировать или строить новые машины россиянам будет слишком сложно, что может привести к частичному дефициту военной техники на фронте. Однако, если такие поражения будут меньше, то враг сможет накапливать свои мощности.

Россия уже давно начала расконсервировать совсем не современные танки и отправлять их на фронт. То количество машин, которое они не могут восстановить и направить, противник компенсирует старыми образцами,

– высказался он.

Главный редактор Defense Express добавил, что такая тенденция является негативной для России, однако ожидать, до у врага иссякнут запасы техники не стоит. Основной задачей ВСУ является максимально увеличивать потери врага, чтобы его оборонные комплексы были загружены работой по восстановлению.