Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що, за словами Головнокомандувача ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення угрупування росіян налічували близько 100 тисяч. Зараз же їхня кількість зросла до 520 тисяч.

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"Число живої сили в окупантів зросло у 5 разів. Є інформація, що до кінця 2024 року росіяни планують збільшити кількість свого війська до 690 тисяч", – сказав він.

Військові запаси Росії

Олег Катков пояснив, що за деякими даними є припущення, що запаси російської техніки зменшуються, однак це лише тому, що її направляють до війська окупантів, яке чисельно зросло.

Все озброєння, яке було взято зі складів, зараз розподілено на три стани. Перше – це те, що зараз воює, друге – те, що ремонтують після ураження і третє – те, що вдалось повністю знищити,

– зазначив він.

Старі російські танки

Катков наголосив, що важливо розуміти, що та інформація, яка є у відкритих джерелах, про кількість ворожих танків, може бути застарілою. Такі дані змінюються залежно від можливостей росіян відновлювати пошкоджену техніку.

"У Росії за офіційними даними 4 бронетанкових заводи. У 2023 році там планували відкрити ще 2, однак невідомо, чи було це реалізовано", – додав головний редактор Defense Express.

Пропускна спроможність, за словами Олега Каткова, там стала. Якщо Сили оборони пошкоджуватимуть або повністю знищуватимуть 100% їхніх спроможностей, то ремонтувати чи будувати нові машини росіянам буде надто складно, що може призвести до часткового дефіциту військової техніки на фронті. Проте, якщо такі ураження будуть меншими, то ворог зможе накопичувати свої потужності.

Росія вже давно почала розконсервовувати зовсім не сучасні танки та відправляти їх на фронт. Ту кількість машин, яку вони не можуть відновити й направити, противник компенсує старими зразками,

– висловився він.

Головний редактор Defense Express додав, що така тенденція є негативною для Росії, однак очікувати, до у ворога вичерпаються запаси техніки не варто. Основним завданням ЗСУ є максимально збільшувати втрати ворога, щоб його оборонні комплекси були завантажені роботою із відновлення.