Разоблаченные украинской разведкой планы России по усилению военного присутствия в Армении имеют продолжение: местные СМИ подтверждают, что российские вооруженные силы активно занимаются подвозом на территорию базы в Гюмри боеприпасов и техники.

Как Россия использует военные объекты в Армении?

Хотя эти публикации требуют дополнительного подтверждения, но российская сторона и без того не скрывает собственных намерений не только по содержанию военного объекта, но и использования его как рычага давления. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Конечно, в условиях продолжения агрессии против Украины российские военные ресурсы ограничены. Именно поэтому превращение Гюмри в плацдарм для нового военного вторжения – задача не простая, но реальная.

По разным оценкам, 102-я российская военная база может насчитывать от 3 до 5 тысяч человек. Не исключено, что часть персонала была перенаправлена для войны против Украины. Именно поэтому российское военное командование занимается доукомплектованием объекта новыми военными.

Стоит заметить, что, кроме самой базы в Гюмри, потенциальную угрозу представляет аэропорт в Эребуни, что неподалеку от Еревана. По ранее достигнутым договоренностям, российская сторона имеет право на его использование и эксплуатацию.

Здесь напрашиваются своеобразные параллели с Черноморским флотом и "харьковскими договоренностями", которые легализовали пребывание российского плацдарма в Украине, что потом было использовано для вторжения.

Российская сторона использует аэродром для размещения советских истребителей МиГ и военных вертолетов, служащих дополнением российского военного присутствия в Армении.

Решится ли Россия на агрессию против Армении?

Учитывая все перечисленные факторы, у России есть реальные возможности, чтобы инициировать военную агрессию или операцию по смене власти в Армении. При этом, реализация планов возможна как с использованием сухопутных войск, так и с поддержкой в воздухе.

Учитывая то, что российское политическое командование демонстрировало способность к иррациональным шагам, постепенная потеря российских позиций в регионе будет служить лишь дополнительным триггером к подобным действиям.

Особенно с приближением парламентских выборов летом 2026 года, где поражение России, будет означать критическую потерю влияния на Армению и окончательное вытеснение российских интересов с Кавказа. Именно поэтому ставки чрезвычайно высоки.

По меньшей мере, Россия имеет возможность применить имеющиеся ресурсы, чтобы спровоцировать адаптированную версию сценария 2014 года в Украине.

Опасный фактор: городской голова Гюмри Вардан Гукасян – оппонент Никола Пашиняна и сторонник пророссийских сил. Кроме того, его обвиняли в связях с криминалитетом. В российской прессе уже начались публикации о якобы намерениях Пашиняна отстранить мэра от власти. Нельзя исключать, что это подготовка к возможным провокациям или поиска "оправданий" для поддерживаемого Россией военно-политического переворота.

Россия может создавать прямую военную угрозу для Армении, хотя и нуждается в усилении собственного контингента в стране. Однако уже сейчас действия вокруг базы в Гюмри демонстрируют, что Россия будет бороться за собственные позиции в регионе. Не стоит недооценивать любые сценарии развития ситуации.