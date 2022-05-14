Россия уже исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп - разведка

Россия теряет свои ресурсы на войне против Украины. Резервы боеспособных батальонно-тактических групп уже исчерпаны, поэтому страна-агрессор проводит массовую скрытую мобилизацию по всей своей территории.

Страна-оккупант на территории Белгородской и Ростовской областей формирует новые подразделения для наступления из призывников и мобилизованных мужчин. Их отправляют на территорию Украины.

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Такие войска неэффективны

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире общенационального телемарафона заявил, что боеспособность таких "войск" очень сомнительна и это хорошо видно на поле боя. Несмотря на исчерпанные резервы батальонно-тактических групп, у России еще есть ресурсы, которые она может перекидывать в Украину.

Насколько эффективно применение таких войск – это уже показывают боевые действия. Во многих случаях это не эффективно, но мы реально понимаем, что на сегодняшний день ресурсы, касающиеся наиболее боеспособных батальонно-тактических групп российская федерация исчерпала. Хотя у нее еще достаточно резервов для того, чтобы вводить на территорию Украины,

– заявил Скибицкий.

Кроме того, представитель разведки подтвердил информацию о подавленности и депрессивном морально-психологическом климате в подразделениях российских оккупационных войск.