В Москве заявили, что уже установили рабочие контакты с представителями "новой власти" Афганистана. Там якобы удалось стабилизировать ситуацию. Кроме того, Россия вместе с Китаем планирует признать господство талибов в стране.

В России сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане после перехода власти в этой стране к представителям "Талибана".

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Москва уже наладила связь с талибами

Установлено (Россией – 24 канал) рабочие контакты с представителями новой власти с целью обеспечения безопасности российских загранучреждений,

– говорится в сообщении.

Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме.

Кроме того, в Москве считают, что ситуация в Афганистане якобы стабилизировалась. Якобы талибы приступили к обеспечению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий.

Россия также призвала все афганские стороны "воздерживаться от насилия и способствовать урегулированию ситуации мирным путем". Хотя именно "Талибан" является террористическим движением и регулярно проявляет агрессию.

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Россия и Китай хотят признать талибов

Издание Daily Mail сообщает, что Китай, Россия, Пакистан и Турция намерены официально признать господство талибов в Афганистане.