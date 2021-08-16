Россия уже наладила контакты с "новой властью" Афганистана и заявляет о стабилизации ситуации
Источник:МИД России
В Москве заявили, что уже установили рабочие контакты с представителями "новой власти" Афганистана. Там якобы удалось стабилизировать ситуацию. Кроме того, Россия вместе с Китаем планирует признать господство талибов в стране.
В России сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане после перехода власти в этой стране к представителям "Талибана".
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Москва уже наладила связь с талибами
Установлено (Россией – 24 канал) рабочие контакты с представителями новой власти с целью обеспечения безопасности российских загранучреждений,
– говорится в сообщении.
Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме.
Кроме того, в Москве считают, что ситуация в Афганистане якобы стабилизировалась. Якобы талибы приступили к обеспечению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий.
Россия также призвала все афганские стороны "воздерживаться от насилия и способствовать урегулированию ситуации мирным путем". Хотя именно "Талибан" является террористическим движением и регулярно проявляет агрессию.
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Россия и Китай хотят признать талибов
Издание Daily Mail сообщает, что Китай, Россия, Пакистан и Турция намерены официально признать господство талибов в Афганистане.
- В частности, недавно китайские государственные СМИ публиковали фото, на которых министр иностранных дел Ван И стоял бок о бок с представителями "Талибана". После этого в Пекине заговорили о готовности к углублению "дружественных и корпоративных" отношений с "Талибаном". Там также предложили террористам экономическую поддержку и инвестиции для восстановления Афганистана.
- В Кремле же отметили, что не планируют эвакуировать посольство России в Кабуле. Ведь у террористов-талибов "хорошие отношения с Россией".
Важно! Талибы 15 августа зашли в столицу страны – Кабул. Президент Афганистана ушел с должности и покинул страну. Боевики объявили о контроле над всей страной. Мир отреагировал взволнованностью на события в Афганистане.