Мельник в Совете Безопасности ООН заявил о поражении России в войне против Украины

Россия продолжает нести значительные потери в войне против Украины, при этом затрачивая все больше ресурсов на ведение боевых действий. Это свидетельствует о постепенном истощении страны-агрессора.

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил в ходе заседания Рады Безопасности ООН.

Что Мельник заявил об истощении армии России?

Украинский дипломат отметил, что Москва ежемесячно теряет не менее 30–35 тысяч военных. При этом темпы потерь российской армии превышают возможности Кремля по привлечению новых контрактников.

Регионы вынуждены увеличивать выплаты, чтобы стимулировать людей поступать на военную службу. Кроме того, Москва привлекает в армию заключенных, мигрантов, недавно натурализованных граждан и наемников.

Мельник подчеркнул, что Россия продолжает тратить значительные ресурсы на войну, одновременно неся большие потери. По его мнению, это является признаком постепенного истощения страны.

Дипломат также отреагировал на заявления российского постоянного представителя при ООН Василия Небензя.

Вместо распространения дезинформации об украинской армии, направленной на разжигание вражды и раскол в нашем обществе, возможно, господину Небензя следовало бы задуматься о тревожной реальности внутри вооруженных сил России,

– сказал Мельник.

Он подчеркнул, что Россия уже проигрывает войну, которую сама начала, и в конечном итоге потерпит поражение.

Напомним, бывший спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог также заявил, что Россия ошибочно считает себя победителем в войне против Украины. По его мнению, в настоящее время инициатива в войне перешла на украинскую сторону, а у Москвы больше проблем, чем у Киева.

Келлог отметил, что стойкость и боеспособность украинской армии фактически свели на нет шансы России на победу.

Он пояснил, что если бы Россия действительно побеждала, то захватывала бы гораздо больше территорий. Кроме того, Москве не пришлось бы привлекать военных из Северной Кореи или отводить свои логистические базы подальше от Украины.

Отдельно он подчеркнул, что США не признают оккупированные украинские территории частью России. Речь идет, в частности, о Крыме, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.