Тема Крыма всегда на повестке дня

Однако министр иностранных дел отметил, что эта тема обязательно будет подниматься. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Хорошая новость: они уже торгуются. Если начиналось сначала со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают порядки и видения этой встречи, теперь уже речь идет о ее повестке дня,

– сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба подчеркнул: "Крымской платформой Украина показала, что полуостров никогда не забудут, и это не та тема, по которой возможны компромиссы".

Глава дипломатии убежден, что тема Крыма будет на повестке дня при любых обстоятельствах.

Украина готова к встрече глав государств

Вопрос в том, как это будет публично освещаться. На самом деле встреча с Путиным – это то, к чему мы готовы, а они постоянно ищут повод, как с этого соскочить, и вот фундаментальная разница между нами,

– продолжил министр.

"Украина призывает Россию согласиться на встречу президентов и провести откровенный разговор о том, каким образом мы будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории", – добавил глава МИД.

Зеленский предлагал встретиться на Донбассе

Ранее Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. Позже президент Украины заявил, что ему не важно, где именно пройдут переговоры.

Руководитель Кремля ответил, что готов в любой момент принять украинского лидера в Москве. Позже стало известно, что пообщаться главы государств могут на нейтральной территории.

Впоследствии Владимир Зеленский поручил Андрею Ермаку заняться вопросом организации встречи. В то же время в России сообщили, что не готовы обсуждать вопрос войны на Донбассе.

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