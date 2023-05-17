Следовательно, в месяц лидер страны-террористки тратит на свои прихоти суммы, кое-где превышающие годовые бюджеты отдельных регионов России. На это, в частности, обратили внимание в телеграм-канале "Крымский ветер".

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30 миллиардов рублей в день

Так, по подсчетам, для попыток убить как можно больше украинцев в месяц Россия тратит около 720 миллиардов рублей. А это, заметим, по курсу НБУ составляет более 9 миллиардов долларов.

Такая огромная сумма денег тождественна восьми годовым бюджетам Брянской или Владимирской областей России. Более того, даже ежедневные суммы, потраченные на войну против Украины, в некоторых областях покрывают годовые бюджеты.

Каждый день военная машина забирает 30 миллиардов. Хотя та же Калмыкия за год собирает в казну всего 24,9 миллиарда рублей. Ежемесячно на войне сгорает два годовых бюджета ХМАО (Ханты-Мансийского автономного округа – 24 Канал) и 8 годовых бюджетов Брянской области,

– отметили авторы сообщения.

Сравнили в телеграм-канале эти суммы и с возможностью решения хотя бы одной извечной проблемы России – дорог. Так, в бюджете неадекватного государства на ремонт и строительство дорог на три ближайших года заложили 272 миллиарда рублей. То есть, чуть более 90 миллиардов в год на всю страну.

Дороги в Ярославле, Мурине и Твери / Фото росСМИ

Однако вместо хоть немного позаботиться о собственном населении, Путин ради собственных амбиций "сжигает" эти сумасшедшие средства за три дня. Уходит все это финансирование, в частности, на удовлетворение требования Путина производить больше оружия.

"В то же время ситуация с доходами становится хуже. Только за апрель дыра в казне превысила триллион рублей", – подчеркнули авторы сообщения.

Финансы на войну заканчиваются

Научный сотрудник Немецкого института проблем международной безопасности Янис Клюге отметил, что расходы российского бюджета на финансирование армии почти исчерпаны. К такому выводу он пришел, анализируя данные ресурса официального электронного бюджета страны-агрессорки.

Согласно моей оценке, по состоянию на 11 мая Россия уже исчерпала 2/3 запланированного "оборонного" (военного) бюджета на 2023 год,

– отметил он.



Расходы российского бюджета / Янис Клюге