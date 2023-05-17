Відтак в місяць лідер країни-терористки тратить на свої забаганки суми, які подекуди перевищують річні бюджети окремих регіонів Росії. На це, зокрема, звернули увагу у телеграм-каналі "Кримський вітер".

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30 мільярдів рублів на день

Так, за підрахунками, задля спроб вбити якомога більше українців у місяць Росія тратить близько 720 мільярдів рублів. А це, зауважимо, за курсом НБУ становить понад 9 мільярдів доларів.

Така величезна сума грошей тотожна аж восьми річним бюджетам Брянської чи Володимирської областей Росії. Ба більше, навіть щоденні суми, потрачені на війну проти України, в деяких областях покривають річні бюджети.

Щодня військова машина забирає 30 мільярдів. Хоча та сама Калмикія за рік збирає в скарбницю лише 24,9 мільярда рублів. Щомісяця на війні згоряє два річні бюджети ХМАО (Ханти-Мансійського автономного округу – 24 Канал) та 8 річних бюджетів Брянської області,

– зазначили автори допису.

Порівняли у телеграм-каналі ці суми й з можливістю вирішення бодай однієї одвічної проблеми Росії – доріг. Так, в бюджеті неадекватної держави на ремонт та будівництво доріг на три найближчі роки заклали 272 мільярди рублів. Тобто, трішки більше ніж по 90 мільярдів на рік на всю країну.

Дороги в Ярославлі, Муріно та Твері / Фото росЗМІ

Однак замість хоч трішки потурбуватися про власне населення, Путін задля власних амбіцій "спалює" ці шалені кошти за три дні. Тратиться усе це фінансування, зокрема, на задоволення вимоги Путіна виготовляти більше зброї.

"Водночас ситуація з доходами стає гіршою. Тільки за квітень дірка у скарбниці перевищила трильйон рублів", – підкреслили автори допису.

Фінанси на війну закінчуються

Науковий співробітник Німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге зазначив, що витрати російського бюджету на фінансування армії майже вичерпані. Такого висновку він дійшов, аналізуючи дані ресурсу офіційного електронного бюджету країни-агресорки.

Згідно з моєю оцінкою, станом на 11 травня Росія вже вичерпала 2/3 запланованого "оборонного" (військового) бюджету на 2023 рік,

– зазначив він.



Витрати російського бюджету / Яніс Клюге