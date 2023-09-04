Глава украинской разведки в интервью для фильма Сбитые летчики России рассказал, что в первые часы и минуты вторжения Россия нанесла ракетно-бомбовые удары по основным аэродромам базирования нашей авиации, по местам дислокации частей противовоздушной обороны и по частям радиотехнических войск, пишет 24 канал.

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Кирилл Буданов рассказал, что мощность этих ударов не соответствовала поставленной перед воздушно-космическими силами России задаче.

Какую авиацию Россия подготовила к войне

В Главном управлении разведки рассказали, что подготовка россиян к войне поражала масштабом в воздушном военном компоненте. Так, враг передислоцировал больше боевых вертолетов и самолетов на:

аэродром в захваченном Крыму на юге;

в Белоруссии на севере;

в России на востоке.

Авиаэксперт Валерий Романенко рассказал, что говорилось о более чем 500 самолетах последних моделей: Су-30СМ, Су-35, Су-34, а также некотором количестве модернизированных Су-25 и самолетов Су-24М. Это все враг разместил на более чем 40 аэродромах. По словам эксперта, ничего подобного после Второй мировой войны в Европе не было.

Почему Россия в начале вторжения не смогла захватить небо

В разведке объяснили, что для украинских воздушных сил было критически важно сохранить свой потенциал в первые часы и дни полномасштабной войны. И всего через две недели россияне кичились якобы уничтожением почти всей нашей противовоздушной обороны, однако это было не так. Вовремя получив от военной разведки точную информацию о масштабах, направлениях и времени воздушного нашествия, наши защитники неба успели рассредоточить самолеты и зенитно-ракетные комплексы.

Они на самом деле поразили около 20% объектов из всего списка, который хотели. Это и помешало полному доминированию в воздухе. А то, что им не удалось уничтожить большую часть комплексов противовоздушной обороны, свело на нет их доминирование в классах самолетов и количестве авиации,

– заявил Кирилл Буданов.

Обратите внимание! Украинская разведка представила фильм "Сбитые летчики России", в котором рассказали о сопротивлении оккупантам в небе. Также там есть рассказ командира вертолета Ми-8, капитана Максима Кузьминова, перегнавшего российский вертолет Ми-8 в Украину.